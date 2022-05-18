食農共好、永續環境是未來趨勢，由清景麟教育基金會、台南市崇明國小、阿霞飯店以及南美館森山市集策展團隊共同參與、策畫的「食農共好‧新美學計畫」18日舉行以「食農共好」為主軸的多項裝置藝術展，將崇明國小校園內500坪的蟲鳴農趣有機田園，加入了各種藝術裝置創作，讓食農教育以創新的形式深入孩童學習空間。

圖說：由清景麟教育基金會、台南市崇明國小、阿霞飯店以及南美館森山市集策展團隊共同參與、策畫「食農共好‧新美學計畫」。(記者張雅雲攝)

18日在台南巴克禮公園，清景麟教育基金會首度與台南崇明國小、最在地阿霞飯店，一起推動友善耕作、食在地、享當季、落實土地教育，以藝術策展方式展現「食農共好‧新美學計畫」。包括台南市長黃偉哲、台南市教育局長鄭新輝、清景麟教育()基金會董事長林聰麟、崇明國小校長王海秀等均到場參加。

台南市長黃偉哲表示，台南是農業生產重鎮，生活、土地與食材的關係密不可分，更希望台南市的小朋友能夠體會「食當季、吃在地」的理念，了解每項食材背後的故事，也感謝參與團隊的用心策畫，共同為推動「食農共好」理念努力。

台南市的280所中小學及分校中，有9成左右學校自設午餐廚房自辦午餐，近年也持續整合，並建立「中央廚房」供應鄰近學校的午餐，並大力推動使用在地食材，落實從產地到餐桌理念，同時鼓勵學校利用校園空地設置經營自給農園，讓學生體驗農耕的辛勞，從知食、惜食到愛食。

清景麟建築團隊董事長同時也是清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，2017年成立清景麟教育基金會，依循聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs) 執行企業社會責任(CSR) ，將永續公益內化為企業文化，從偏鄉關懷做起，已經服務超過2000人，再到與國立屏東科技大學森林系合作在林場種植樹林，實踐植樹造林的精神。

並積極在社區、在校園推動藝術美學，企圖打造畫龍點睛的永續藝術品，也因此在基金會努力推動下，催生今天這場「食農共好‧新美學計畫」的誕生，未來將持續在教育、藝術、建築上扎根，為永續環境盡一份心力。

王海秀說，本次與清景麟教育基金會策畫「食農共好‧新美學計畫」沈浸式展覽，利用校園內500坪蟲鳴農趣有機田園，是食農共好計劃的開端，展區內兩座裝置藝術為竹編藝術家陳詠笙及李冠霆共同打造的「瓜棚」，涵納農作物、耕具、藝術與學童的創意。

參與策展計畫的阿霞飯店，則將崇明國小有機農園內種植的蔬果入菜，實踐從產地到餐桌，並以烹飪藝術打造「共好餐桌」，講述與⼟地共⽣同好所能獲得的幸福，徹底實踐「食農共好」。