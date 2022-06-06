全球最大家用縫紉機製造廠伸興為分散經營風險，多角化投資，6日董事會通過以每股130元，6月8日至7月6日公開收購宇隆，預定最高收購13,000張，21.56％股權，最低收購3,015張，約5％股權，只要收購股權比率達最低5％，公開收購即為成就。

伸興公開收購宇隆股權案，伸興最高將出資16.9億元，最低出資收購金額近3.92億元。

伸興表示，伸興長期專注在縫紉機等領域的研發、製造、銷售，面對國際局勢及國際貿易等外在環境的變化，為分散經營風險，擬多角化投資，成為綜合性的專業精密製造企業。宇隆主要核心業務為精密金屬零件之機械加工、製造及買賣，主要應用在汽車、自行車等領域，經營績效及獲利均穩定成長。伸興投資宇隆21.56％股權，藉此投資案，尋求雙方進一步合作，但不限於雙方生產技術、材料應用、產品應用、核心能力、資源整合及其他策略性合作，以提升雙方資產及股東權益報酬率。

伸興指出，伸興6日董事會決議，以每股130元，公開收購宇隆，考量宇隆5月5日董事會決議通過每股發放現金股利3元及資本公積配發現金2.4元，共計每股新台幣5.4元，若本次公開收購款券交割日晚於宇隆除息最後過戶日，則每股收購對價將相應調整。

伸興指出，伸興公開收購宇隆股票時間6月8日至7月6日，預定最高收購數量13,000張，約21.56％股權，最低收購數量3,015張，約5％股權，若收購股權比率達最低收購股數，本次公開收購即為成就。