長榮鋼（2211）10日改選7席董事，由哥哥派張國華獲勝，取得4席董事，穩住經營權，其中欣陸投控董事長殷琪支持哥哥派，是獲勝關鍵，從計票結果顯示，弟弟派以6.98％，接近7％的股權差距輸給哥哥派。

長榮鋼10日股東會上的董事改選議案戰役緊繃，雙方兩派嚴陣以待，長榮國際董事長鄭深池還一大早8點不到就到會場報到，更親自監票，10點15分長榮鋼股東會第五案改選董事議案，開票花了50分鐘才揭曉，由哥哥派贏得4席董事，弟弟派獲得3席，聽到選舉結果後，鄭深池大喊「被作掉」隨即離場。

因弟弟派推選的候選人長榮國際、凱明投資獲得的權數一樣，達389,553,270權，並列第四、第五名，將以抽籤而定，但鄭深池已離場，由長榮鋼股東會主席林耿立代表凱明投資抽籤，最後由凱明投資當選新任董事。

長榮鋼哥哥派的3席董事當選名單為繪股代表人林耿立、維達開發代表人李孟玲及繪股代表人柯麗卿，1席獨董名單為雙榜法律事務所主持律師連元龍。

弟弟派1席董事當選名單為凱明投資，2席獨董名單為林天送及誠正聯合會計師事務所會計師林淑玲。

從長榮鋼董事、獨董的投票結果顯示，哥哥派獲得權數為1,475,154,214權，弟弟派獲得權數為1,282,438,836權，各占出席股數53.49％、46.51％，兩派實力差距在6.98％。

弟弟派10日的配票失策，企圖爭取2席董事及2席獨董，惟哥哥派放手獨董，全力搶攻3席董事，最終穩住了經營權。