怕生的王品澔，透過觀察中漸漸打開心房。（MyVideo提供）

觀察入微的潘君侖細數每位家人的優點。（MyVideo提供）

實境節目《全明星觀察中2》潘君侖、王品澔日前接受MyVideo專訪，提到參與《全明星觀察中2》的過程，潘君侖自封是「萬用神隊友」，因為他下廚、植栽、維修、打掃、當水電工等雜務都能做；王品澔則認為自己最大的優點是「很會察言觀色」，盡可能做到讓大家相處平衡舒服的感覺。

談到合宿生活，兩人不約而同都表示很習慣，潘君侖說：「我從小和哥哥姐姐一起住，後來加入男團也都是合宿，所以滿習慣的，不會擔心尷尬，如果不熟就趕快製造氣氛裝熟。」王品澔則是，從國中到大學都跟著球隊隊友一起住，非常熟悉團體生活，目前是一人獨居，同樣也很享受個人生活模式，「剛開始接到節目邀請非常興奮，很期待跟大家相處的過程可以發展出什麼火花。」

提及室友間的相處，潘君侖坦言一開始以為邱勝翊會有偶包，「沒想到他很願意嘗試沒做過的事。」他也笑言原本認為王品澔很獨立，「出任務後他還滿常跟著我，很像弟弟。」潘君侖細數每個夥伴的優點，他表示郭泓志就像隊長，「什麼都會有他讓我們放心。」邱宇辰廚藝很好、吳心緹和晏柔中負責撒嬌、拍照和幫忙、邱勝翊很願意嘗試很多工作、王品澔很主動會ㄧ起分工，潘君侖最後說：「炒熱氣氛應該是我自己！」

談到此次合宿最大的收穫，怕生的王品澔表示，自己私下其實不太會分享心事也不懂如何跟別人聊天，「因為我會害怕尷尬。」但是節目拍攝過程中，「慢慢的開始會跟大家一起聊天，甚至是表達自己的意見，這些都是我一開始到這邊不會的事情，我覺得在哥哥姊姊們身上學習到非常多。」他也提到節目完成後，很想要再去幫忙村長發送物資給需要的村民，「因為不只是可以幫助到他們，我也可以在過程中真正了解到，自己身邊也有很多沒有注意到需要幫助的人們。」《全明星觀察中2》每週日晚上10點在MyVideo線上跟播。