時下不少背包客到各地旅遊時，會上網徵求旅伴，一起合宿或共遊；但1名女網友控訴，她日前在臉書發文徵求旅伴，被1名男子主動報名，2人出遊後她發現對方不但衛生習慣很差，甚至會在半夜對她毛手毛腳，偷摸、偷親她，男子事後還不承認，她對此呼籲其他網友要慎選旅伴。

該名女網友在臉書的旅遊社團PO文尋找同行旅伴，1名男子主動聯繫她，2人就成行出發，不過她事後在臉書「爆料公社」發文控訴，她與男子合宿過程中，對方會趁半夜偷偷摸、親、舔她，事後並裝傻不認，她後來要求分開各自旅行，對方也應要跟上，而且男子衛生習慣差，讓整個廁所都是尿騷味。

女網友控訴，她日前在臉書發文徵求旅伴，被1名男子主動報名，2人出遊後她發現對方不但衛生習慣很差，甚至會在半夜對她毛手毛腳，偷摸、偷親她。（翻攝自臉書「爆料公社」）

女網友說，該男子也不會收拾房間，說「跟我出來都是別的女生會收垃圾，我當大爺習慣了」，最後是每晚踰矩的行為讓原PO崩潰，決定上網提醒其他網友審慎徵求旅伴，並強調成行前要再三確認對方品性與長相，至少不要照片與本人判若兩人。

其他網友認為原PO和陌生男子合宿風險太大，「合宿跟陌生人住就算了，還跟一個陌生男人合宿？自身的安全問題自己就要注意，如果這種狀況我寧可自己睡一間花多一點錢」、「跟陌生人合宿本就有風險，太蠢還單純？」、「無論如何在女方不願意情況下動手動腳都該譴責，但不認為男女合宿對背包客來說很正常」。