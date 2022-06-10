晏柔中（左起）、吳心緹、邱宇辰、郭泓志在《全明星觀察中2》挑戰許多任務。（台視、好看娛樂提供）

吳心緹、晏柔中坦言第一次看到郭泓志時，完全不敢想像會跟他成為室友。（台視、好看娛樂提供）

晏柔中曾坦言長大後和媽媽關係疏離，最近因為節目播出有慢慢朝好的方向前進。（台視、好看娛樂提供）

原本不熟識的吳心緹、晏柔中，在《全明星運動會2》中成為紅隊隊友，日積月累的革命情感讓2人在私下成為無話不談的摯友，日前晏柔中感受到粿粿腹中胎兒的胎動感性大哭，也萌生了「現在生一生，讓小孩作伴」的念頭，但冷靜過後還是決定先把重心放在工作上；而自認行事衝動的吳心緹不排除未來可能會閃婚，但現階段仍未做好心理準備，覺得結婚生子一事離自己很遙遠。

這次她們在《全明星觀察中2》不僅同床共枕，還一起洗澡，至於有沒有幫對方刷背？2人大笑說：「沒有啦，我們沒有碰觸到彼此。」談到睡覺的怪僻，吳心緹突爆料晏柔中會說夢話，「有時候天快亮，她就會突然跟我講話，我醒來看著她發現她閉著眼睛一直講話，她的音量、語氣都是清楚的，就像要跟我聊天一樣。」面對突如其來的爆料，晏柔中害羞地笑說自己連睡覺都不放過吳心緹。

第一次與郭泓志合作的2人，回想起郭泓志走進家門的情景，都餘悸猶存的說「嚇到了、真的嚇瘋了」，2人笑說當初看到郭泓志都以為他是大來賓，不敢想像要和他一起生活，經過長時間的相處，2人都直呼郭泓志和她們想像中不同，「以前對他的印象就是非常遙遠的大聯盟球員，可能是這輩子都不會見到的人，經過相處後發現他就像我們的大哥哥，非常的照顧我們，也很常開玩笑，可能每一句都是玩笑，已經分不清他哪句是認真、哪句是玩笑。」

先前確診的吳心緹，表示康復後沒有感覺到明顯的副作用，但她擔憂自己的忘東忘西、注意力不集中、表達能力障礙是「腦霧」症狀，身為好友的晏柔中忍不住揶揄說：「是妳本來就這樣吧...」，甚至開玩笑說不知道吳心緹現在健忘到什麼程度，試圖要她放鬆心情。潘君侖的父母曾在節目中瞞著大夥到家中準備美食，深受感動的吳心緹、晏柔中邊吃邊哭，晏柔中更吐露長大後在不知不覺中與媽媽距離愈來愈遠，她表示節目播出後跟媽媽的關係有改善，「我們有比以前會分享，希望能朝好的方向前進。」