陳男盜用快篩試劑的照片並佯稱能從國外進口至國內販售來行騙。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵八隊透過165反詐騙平台，發現台北一名24歲陳姓男子和43歲王姓男子在臉書社團販售PRADA、LV、愛馬仕等二手精品包、新冠肺炎快篩試劑，以低價販售策略吸引被害人購買。有多名被害人遭到詐騙，將款項匯至指定帳戶後，卻未收到所購買的商品，詐騙所得逾新臺幣279萬元。警方循線追查，於1日在西門町旅館內逮捕陳男、王男2人，依法送辦。

據了解，陳男自去年12月至今年5月，先在臉書平台佯裝買家購買精品包，私訊賣家提供照片，取得精品包之照片及購買證明，再使用年輕女性暱稱及照片創多個臉書帳號，在臉書各大買賣社團PO文販售精品包；4月初因快篩試劑需求熱絡，陳男盜用快篩試劑的照片並佯稱能從國外進口至國內販售來行騙。王男則是透過網路、友人購買及借用多筆人頭帳戶，提供陳男金流使用。本案被害人數高達42人以上，詐騙所得逾新臺幣279萬元。

被害人中最慘的是台北一名約40歲的女子，今年1月向陳男購買愛馬仕精品包後，又被陳男一陣推銷下，購買愛馬仕包共5個，總計遭詐騙70萬元；台中一名男子，一口氣購買5箱要價2萬4千元的快篩，遭詐騙12萬元。

陳男(前)與王男(後)於西門町旅館遭警方逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

手機8支、筆記型電腦1台、現金2萬5千元等相關證物。（崔正綱攝）

警方循線追查，多方蒐集資料進行身分比對，查出陳男已遭臺北、新北地檢署通緝，陳男為躲避警方追緝，每隔2、3天就更換居住旅館，且用他人證件辦理入住登記，警方透過地毯式搜索，逐一查訪西門町各大旅館，最終鎖定落腳處所，會同中正一分局共同逮捕，查扣手機8支、筆記型電腦1台、現金2萬5千元等相關證物。

警方查人頭帳戶錢均被領出，陳男身上也僅剩2萬5千，那剩下錢去哪裡呢？陳男供稱，不法所得因頻繁更換旅館基本上都花光了。全案依《詐欺罪》嫌解送臺北地方檢察署偵辦。陳男先前因《詐欺罪》判刑2年9個月，已入監執行；王男則是請回。