特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）收購推特的過程並不順利，雙方就假帳號、垃圾郵件等議題爭執不下，周一馬斯克的律師再度向推特發信，要求推特遵守協議內容提供相關數據與蒐集方式，否則可能會放棄收購推特，這是馬斯克團隊首次發出的正式警告。

CNN報導，馬斯克的團隊在信中寫道，推特正在積極限制與干擾馬斯克獲得營運訊息的權利，「這明顯違反推特在合併協議下的義務，馬斯克保留因此事產生的所有權利，包括不完成交易及中止合併協議的權利。」

報導指出，馬斯克宣布收購推特後，頻頻對假帳號與垃圾郵件議題發牢騷，他近日再要求推特交出測試方法，以支撐推特所述，虛假訊息與機器人訊息只佔活躍用戶群不到5%的說法。

馬斯克首度威脅不買推特，引發推特盤中股價一度重挫5%，不過最終獲得買盤拉抬，僅下跌0.60美元（或1.49%）收在39.56美元，但目前推特股票的價格仍低於馬斯克所喊出每股54.20美元的收購條件，這可能造成馬斯克對這樁交易持懷疑態度。

一位不具名的華爾街分析師表示，馬斯克屢次攻擊推特可能是買家的自責心態，同時他們也會希望藉此降低收購的金額。另一方面推特也許是擔心馬斯克能從數據中挑出問題，因此拒絕給予全部的數據，才會引發爭執。

報導指出，先前一份證交所的文件披露，推特曾表示，馬斯克已經完全放棄交易中盡職調查的條款，這項條款原本讓他更容易退出交易協議，放棄這項權利將使得馬斯克處於不利狀況。