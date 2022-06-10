特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）回首來時路，坦言2008年是人生中最噩夢的一年，當時遇到SpaceX前三次火箭發射失敗、特斯拉融資不足及婚姻觸礁等難題，幸好他最後靠著出售PayPal換來的資金幫助特斯拉與SpaceX渡過難關，且SpaceX第四次發射總算成功，才得以從谷底反彈一步一步成為頂尖企業。

IT之家報導，馬斯克參加Podcast節目時談到他與特斯拉崛起的歷史，而2008年是最辛苦的一年，「我在2007年中開始擔任執行長，到2008年底才正式成為執行長，過程真的相當滑稽且戲劇性，那可真是噩夢般的一年。」

馬斯克透露，當時Space X的第三次發射仍失敗收場，他一度以為資金只夠發射三次，而我們完成三次發射後，結果還是零。此外，那時剛成立的特斯拉也出現融資不足的問題，「我們離生產還差太遠，更何況那時候是大衰退時期（2008年金融危機）。」

此外，馬斯克與當時的妻子Jennifer Wilson的婚姻也遇到危機，最終離婚收場，馬斯克說：「那段時光可真是讓人回味，這何其殘忍，簡直是低谷中的低谷。」

幸好，一切都在年底獲得轉圜，馬斯克出售PayPal拿到的4000萬美元用來救活特斯拉與SpaceX兩家公司，「幸運的是，SpaceX的第四次發射順利飛入太空，如果第四次發射還是失敗，SpaceX肯定會完蛋，而且特斯拉在2008年的最後一天的最後1個小時拿到融資，也就是12月24日下午6點，這一切簡直瘋了。」