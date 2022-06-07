由於俄羅斯入侵烏克蘭，許多國際買家拒絕購買俄羅斯原油反制，這使得滯銷的俄油被迫降價出售，反而讓印度在此時獲得更大量也更低廉的俄羅斯原油，數據顯示，從2月底俄烏戰爭爆發至5月，印度3個月購買超過4千萬桶原油，比去年一整年的購買量高出2成。

美媒報導，印度從俄油中嚐到甜頭，傳出印度國有石油商正與俄羅斯敲定未來6個月的原油供應合約，未來進口量可望再翻倍，消息人士透露，印度國營與民營的石油公司正在俄羅斯業者間尋找貨物，賣方也會協助處理運輸與保險等後續事宜。

由於美國、英國及歐盟對俄羅斯原油發動制裁，閒置的原油也流向大陸與印度，印度的煉油商將原油加工後會拿到國內與國際市場上銷售，部分燃料也會賣給歐洲與美國的客戶，並從中獲得極高的利潤，印度除了使用俄羅斯原油外，還會使用非洲及中東的原油。

數據顯示，印度從2月下旬開始至5月，已經購買超過4千萬桶俄羅斯原油，比2021年一整的總購買量還要高出2成，能源研究機構Kpler數據指出，5月每天約有74萬桶俄羅斯原油進入印度，高於4月的28.4萬桶及一年前的3.4萬桶。

儘管印度購買俄羅斯原油並不違法也沒有違反任何制裁措施，但他們仍然受到美國與歐盟施壓，不過印度政府強調，他們的購買量跟歐盟相比相當微不足道，同時也只佔該國消費量的一部分而已。

然而便宜的俄油確實在通貨膨脹高漲的時期，給予印度經濟協助，他們也藉此機會大量進口便宜原油，4月份石油的進口量比去年增長近16%。