台灣輸入大陸石斑魚中，被大陸檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，大陸自13日起暫停台灣石斑魚輸入。有網友甩鍋英九稱，「讓許多台灣農產養殖繼續移到中國大陸！」不過民眾反駁，「大陸早就在養了」、「又來技術了，太空站、高鐵都是偷技術？」。也有養殖戶抱怨，大概都知道是哪個盤商在搞事，真的會被盤商害死。

大陸海關總署昨（10）日發布《海關總署動植物檢疫司關於暫停台灣石斑魚輸入大陸的通知》，指出去年以來多次從台灣輸入大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物。根據相關法規，決定自13日起暫停台灣石斑魚輸入。

因確診新冠肺炎仍在居家照護的農委會主委陳吉仲今天透過視訊召開記者會表示，「利用我確診居家照護時，宣布台灣石斑魚檢出隱性結晶紫超標，再片面通知6月13日起暫停石斑魚輸入，遺憾已不足以表達對於大陸一再違反國際原則的態度。」

屏東枋寮養殖戶怒稱，長年來檢驗問題層出不窮，養殖戶間大概都知道是哪個盤商在搞事，他們很想集結去抗議，為什麼明知被鎖定了，還硬要亂來，養殖戶真的會被盤商害死。

有網友埋怨，「感謝英九，讓許多台灣農產養殖繼續移到中國大陸！」不過卻遭到其他人反駁認為，「又馬維拉？」「大陸早就在養了」、「鳳梨被日本退不見蹤影」、「怎不檢討用藥？」「又怪馬英九？蔡時期西進更多」、「現在主流的龍虎石斑是馬來西亞研發的」、「ECFA糖衣毒藥舔更多就裝做沒看到」、「養殖戶說被盤商盜用名號，查了沒？」「又來技術了，太空站、高鐵都是偷技術？」「大陸通知這麼多年，還查不出來？」