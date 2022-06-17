大陸檢出台灣石斑魚中含孔雀石綠、結晶紫禁用藥物，還有土霉素超標，13日起暫停進口台灣石斑魚。前民進黨立委郭正亮表示，只有兩種可能性︰被添加東西的魚混進去；另外一個可能就是，船運石斑魚的過程中，是否發生了什麼事？

針對石斑魚被禁、郭正亮17日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，他認為有兩種可能性︰一個可能就是，有被添加東西的魚混進去；另外一個可能就是，海運船運石斑魚要一兩天，而在這過程中，魚販是否做了什麼？因為大陸驗出來有禁用藥物，而我們驗出來沒有，都是抽驗，但驗的不一定是一樣的魚，所以要去了解真相，兇有什麼用，況且沒有掌握一定的實據，到WTO也沒有正當性。

大陸暫停台灣石斑魚輸入，民進黨籍台北市議員許淑華認為前總統馬英九是元兇，郭正亮則直言，民進黨的論調很不負責任，因為2016年民進黨執政，那時出口外銷大陸的石斑魚大概只有65%，去年變成91%，民進黨扯馬英九有什麼用呢？事實上，在民進黨執政的這5年，出口的集中度從65%增長到91%，請問民進黨在幹嘛？農委會主委陳吉仲2017年就是農委會的副主委，所以陳吉仲一路都有責任，還說要分散市場，他根本就沒做。