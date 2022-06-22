俄烏戰爭打了快4個月，俄羅斯總統普丁上周表示，達成目標前，絕對不會撤軍，同時北約領袖峰會馬上要召開，歐盟這周也將決定是否讓烏克蘭「列為歐盟候選國」，因此英國陸軍參謀長警告，恐會爆發第三次世界大戰。對此，前民進黨立委沈富雄及郭正亮都給出了自己的意見，引發討論。

民進黨前立委沈富雄。（本報資料照）

沈富雄昨（21）日在網路節目《少康戰情室》中表示，他認為「不會爆發第三次世界大戰」，因爲過去每次世界大戰的模式，都跟這次不盡相同，這一次俄烏戰爭都打到雙方勢均力敵了，雖然武器量有差別，但弱的一方也足夠讓對方完蛋，這已經達到互相嚇阻的程度。

民進黨前立委郭正亮。(郭正亮提供)

沈富雄更點出現在的問題在於，北約表示準備長期打仗，在歐洲的歷史裡頭，過去一、兩百年內，長期戰爭打不停也不是沒有，這在歐洲境內是百看不厭的；沈富雄也直言，烏克蘭總統澤倫斯基應該要出來表示停戰，因為普丁不會停的，美國總統拜登也不會停，兩個大國都不願意停，烏克蘭人必須要自己叫停。

跟沈富雄同台的郭正亮則表示，現在「民主自決」和「地緣政治」正同時在塑造一個國家的選擇，因為烏克蘭人想要有民族自主的權利，導致俄羅斯地緣政治的安全感就被無視，因此郭正亮坦言「這個就是兩種價值要去權衡」，如同台灣也是一樣；至於普丁上周說「達成目標前，絕對不會撤軍」，這讓郭正亮疑惑：「請問目標是什麼？你的目標是不是兩個共和國獨立，烏克蘭的部分可以撤軍？」

郭正亮也懷疑，俄羅斯現有佔領的地方未來恐怕都不會撤軍，但俄羅斯的戰爭也卡到一個關鍵點是「冬天」，因為歐洲九月就要進入冬天，暖氣是一定要開的，能源壓力就來了，因此郭正亮認為「歐洲會有壓力」，最後還是要歐洲表達自己的想法。