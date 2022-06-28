俄烏戰火連天，美國總統拜登表示不會派兵幫助烏克蘭，不少人關心，台海若爆發衝突，美國會出兵嗎？前民進黨立委郭正亮表示，美國不會輕易出兵，它一定是基於歷史經驗、勝算的可能性，以及可能碰到的對手、要付出的代價，最終做出一個抉擇。

郭正亮27日在《觀點—亮點交鋒》網路直播節目中表示，台灣民眾看到拜登對烏克蘭的態度，3月民調認為美國會為台灣出兵的只有42.7%、不會出兵的為47.3%，這意味著台灣老百姓更務實，並不傻。

另外，台灣民意基金會去年10月的民調，高達65.0%的台灣民眾相信美國會出兵，但今年3月看到拜登對烏克蘭不會出兵的態度，相信美國會出兵的滑落到只有34.5%。

郭正亮接著表示，不要對美國太一廂情願，美國會不會出兵，要看它過去的表現。事實上，美國不輕易出兵，它一定是基於歷史經驗、勝算的可能性，以及可能碰到的對手、要付出的代價，最終做出一個抉擇。

郭正亮指出，二戰之後美國在海外出兵，目標都是小國家，都不是核大國。一直到1991年蘇聯瓦解，美國及蘇聯沒有發生過直接的戰爭，像古巴危機是在一個對峙的情況下，經過談判，當時的美國總統甘迺迪派他的弟弟當密使，去跟蘇聯接觸，要蘇聯把古巴飛彈撤掉，然後隔了一年，美國把土耳其飛彈也撤掉，這是一個政治交易，可是這個新聞大家都不知道。當蘇聯撤出飛彈時，大家都認為甘迺迪是美國英雄，認為是美國的勝利，嚇走蘇聯飛彈，事實上並不是如此，而是雙方在幕後做了一個交易。