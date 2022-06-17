大陸以台灣石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫暫停輸入。前民進黨立委沈富雄認為，台灣還是要有危機意識，不要說現在對方要買，我們就拚命養、拚命種、拚命栽，這是不可以的。更直指新南向更不行。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，以石斑魚出口金額來講可說非常小。但是一旦大陸不買，台灣基層各界就雞飛狗跳，所以不但是農委會主委陳吉仲緊張，從院長到總統都緊張。

沈富雄認為，台灣不能不賣石斑魚，但大陸卻可以不吃，所以幾乎完全是掌握在大陸手中，因此，很多農產品要銷往大陸的，還是要有危機意識，不要說現在對方要買，我們就拚命養、拚命種、拚命栽，這是不可以的，一點危機意識都沒有。而且新南向更不行，他們的東西都比我們便宜，台灣能賣什麼？

台北市議員張斯綱則認為，台灣要外銷時 ，是不是能夠想想看，當地市場會做哪些檢驗，我們是不是也要做相關的檢驗。當然這問題還是要回到根本，過去兩岸還可以溝通的時候，一些農產及 魚貨出現問題時，雙方主管機關可透過海基會、海協會透透氣，甚至能夠直接聯絡，跟你說哪一個產地的哪一批貨是有問題的，當時管道暢通，可以這樣做。但是現在兩邊不通，你猜他，他猜你，這樣的事未來會層出不窮 、根本解決之道，還˙是兩岸的相關單位有一個溝通管道，但現在看來是不可能的。