中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署表示，經合作實驗室檢測，11養殖戶的藥物檢測均未檢出，但由於外界對藥物檢測報告仍有疑慮，原始的檢驗資料今天下午將會公布，一定經得起檢驗。

農委會表示，6月10日中國大陸通知台灣，因有2批石斑魚被驗出結晶紫，已在上周完整檢測出這2個船次、11戶養殖戶，從魚體、池水、底土等檢測結晶紫、孔雀綠、四環黴素這些禁藥，檢驗結果均合格，然而針對11養殖場的檢測是由中央畜產會合作實驗室執行，許多民眾質疑其公信力。

農委會主委陳吉仲今(21)日出席「世界動物衛生組織十足目虹彩病毒參考實驗室授證及揭牌活動」受訪表示，6月10日大陸以檢出藥物殘留為由暫停我石斑魚輸入時，對方也有提供相關資料，我們請漁業署第一時間找到這11家養殖場，透過中央畜產會經認證實驗室來檢測。

陳吉仲指出，針對石斑魚用藥問題，過去5年食藥署在上市後的用藥檢出部分，每年合格率都是100％，過去10年漁業署在產地共檢測石斑魚1.8萬件，合格率高達98.5％，這幾年合格率也在持續提高，針對1000多戶養殖戶的生產、用藥等管理也會做到盡善盡美。

陳吉仲說，經實驗室確認無禁藥檢出後，已在第一時間將資料傳給中國海關總署，但由於外界對藥物檢測報告仍有疑慮，原始的檢測資料今天下午將會公布，若還有疑慮，農委會願意出錢，由第三方公正實驗室抽測水土、魚體，絕對經得起檢驗。

另外有漁民向媒體爆料，本次被中國大陸揪出的2艘活魚運搬船並非首次遭陸方投訴，今年1月就已經「出包過」，政府是否有徹底針對活魚運搬船和出口業者調查？

陳吉仲說，過去石斑魚被檢出不合格件數非常低，但中國大陸並沒有依循正常貿易方式以銷毀、退運方式處理，反而片面暫停輸入，我們已經提供運搬船、養殖場的相關具體證據，未來石斑魚要出口日韓、美國等其他市場，也會有更嚴謹的要求。但並未針對漁民爆料正面回應。