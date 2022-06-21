中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，然而產業與學界並未否認長年下來的借牌現象導致藥檢不合格。農委會主委陳吉仲坦言，兩岸簽訂的《海峽兩岸經濟合作架構協議》(ECFA)把石斑魚列入早收清單，然而輸中的石斑魚必須是對岸許可的養殖戶才行，也造成借牌陋規的出現。

農委會主委陳吉仲今(21)日接受震傳媒《新聞不芹菜》專訪，主持人問及石斑魚遭暫停輸入一事，陳吉仲表示，無論有沒有借牌，最在乎的都是藥檢有沒有辦法嚴格管理，食藥署過去5年針對上市端石斑魚藥物檢驗都是100％合格，過去10年漁業署在產地共檢驗石斑魚1.8萬件，合格率高達98.5％。

陳吉仲指出，當兩岸簽訂ECFA的時候，早收清單就包含石斑魚，但只有中國大陸同意核准的養殖戶飼養的石斑才能輸入過去，借牌的陋規因而產生，而在關稅優惠減免下導致產量大增，也讓9成以上的外銷石斑魚跑到對岸。

以鳳梨外銷為例，外銷日本有專門的供果園，在農藥、集貨包裝、燻蒸都有嚴格規範，兩岸若不是在正常貿易規範下進行，就會衍生許多貿易陋習，不只有借牌現象，希望兩岸農貿可以在科學基礎上來進行，也才能避免許多問題，希望針對石斑魚談的不只是禁藥，還有整個養殖制度。

陳吉仲說，針對1600多戶養殖戶、1年2萬公噸產量的石斑魚，農委會在提升用藥管理和產業升級上絕對責無旁貸，如果這些都做不好，不要說賣到中國大陸，要走到其他國家也都會有問題；在台美21世紀貿易倡議中也強調，所有貿易都要公開透明和基於科學依據，雙方才能得利。

陳吉仲強調，現階段將大力開拓既有市場和開發新興市場，去年和前年都只有6000多公噸石斑魚銷往對岸，台灣每年進口很多魚，希望能透過更多國產魚來替代進口魚，即使突然遭到片面暫停，漁民在生產時也就不用擔心。