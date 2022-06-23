《盧秀芳辣晚報》

大陸檢出台灣石斑魚含有孔雀綠、結晶紫，13日起暫停進口。總統蔡英文日前向採購石斑魚的日本表示感謝，更稱此舉是支持「民主的魚」。外傳立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯率團訪問台灣，政府希望立陶宛採購台灣石斑魚。前大使介文汲認為，總統蔡英文不敢開口。

針對台灣菸酒公司去年底曾緊急採購2萬瓶立陶宛蘭姆酒，介文汲23日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，要立陶宛採購台灣的「民主石斑魚」，一點都不過分，可是蔡英文不敢開口。立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝率團來台訪問，前兩個禮拜還來一團，最近更是絡繹不絕，質疑是為了錢而來。

介文汲接著表示，為了跟立陶宛發展關係，我們創了一個紀錄，沒有邦交，不是相互外交承認，只是要設一個代表處，台灣卻花了12億美元，承諾要到立陶宛投資。

介文汲指出，最近還有一個大問題，12億美元中有兩億美元，外交部把它委託台杉公司來管理。那是我們人民的錢，外交部為什麼不出來管這筆錢、經濟部國際貿易局為什麼不出來處理。

介文汲認為，我們去立陶宛設置代表處，立陶宛卻到現在都沒有來台設置代表處，而來的訪問團還要台灣買乳製品、魚、蛋製品，因為台灣承諾投資12億美元，立陶宛現在是落袋為安。他不滿說，立陶宛不是要建交，而是設一個代表處，台灣卻要花12億美元，這種政府怎麼對得起台灣人民？

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