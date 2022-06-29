大陸從6月13日暫停輸入台灣石斑魚之後，近日農委會表示已完成11個石斑魚養殖場檢驗，「都沒有禁用藥物」，希望大陸能儘快恢復輸入。大陸國台辦發言人馬曉光29日在記者會上表示，去年大陸向台灣通報石斑魚藥物不合格情況後，台灣回覆「未檢出」，但近期大陸又從兩批石斑魚中檢出禁用藥物結晶紫，這說明相關問題根本沒有得到解決。

馬曉光表示，也注意到台灣業者反映石斑魚外銷存在「養殖黑戶借殼上船」現象，經媒體披露後民進黨才不得不承認有「借牌」問題，可見民進黨監管漏洞百出。

馬曉光反問，在這種情況下民進黨所聲稱「沒有禁用藥物」的檢驗結果如何能令人信服？台灣石斑魚養殖及安全衛生管理體系存在的問題查清、解決了嗎？誰又能保證輸往大陸出現的問題不會出現在其他地方？

他說，民進黨如果不正視自身存在的問題並從源頭上加以解決，就無法保障台灣漁民的切身利益。