九合一選舉越來越近，但民進黨雙北市長布局仍未定，原傳出有意挑戰新北市長選戰的綠委羅致政，3日時突然宣布無參選意願，引起各界譁然，有傳言甚至認為是「英系」和「蘇系」不合。對此，宅神朱學恒（4）日透露民進黨過往發生的事情，直言「蔡、蘇的裂痕沒法融合」，引發討論。

朱學恒昨日在中天新聞《大新聞大爆卦》中指出，若是陳建仁若是被派去選新北，那就還有另外一條燈籠之道，就是「蔡英文模式」。朱學恒回憶，當初2010年時蔡英文原本的規劃其實是要選台北市長的，結果因為國民黨那時候一直對蘇貞昌咬耳朵（意指當時的國民黨對民進黨有些影響力），所以最後才變成「蘇貞昌去搶台北，新北讓蔡英文去」，結果那一局民進黨在雙北都輸掉。

朱學恒並表示，民進黨從此役結束後，蔡、蘇之間的裂痕，幾乎沒辦法融合，「蔡、蘇的嫌隙也就在那時候開始出來」，朱也坦言，「今天雙北這樣的操盤，候選人都不是真正的主事者，在這一局裡面，都是上面的人在做決定，下面的人沒有話可以說」。不過，針對蔡蘇不合的來龍去脈，兩人並沒有真正的公開內情過。