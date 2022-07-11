桃園市長鄭文燦今(11日)率「桃園隊」大合體，力挺民進黨桃園市長參選人林智堅，鄭文燦近日也陪同林智堅跑桃園重要廟宇，配上許多在地的民進黨市議員參選人，營造「雙核心」的競選模式，並開始營造氣勢。有港媒點出國民黨的計畫，認為「應會有好消息」，且可以立刻就定位，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，現在林智堅陷入了論文抄襲疑雲，但仍然在桃園跑參選行程，就連鄭文燦在9日、10日兩天，也和林智堅一起從中壢仁海宮、中壢慈惠堂開始廟宇祈福，這兩天也跑了中壢、平鎮、桃園、八德重要廟宇，而這些宮廟都是鄭文燦將近8年長期耕耘的地方，希望五星市長政績可以無縫接軌。

該篇報導指出，現在鄭文燦早已幫林智堅鋪好了在桃園選舉的「康莊大道」，因為民進黨在桃園執政將近8年，享受執政優勢，透過民政、黨政系統動員，縱使林智堅身陷論文抄襲風暴，但綠營營造選舉氣勢卻「一點也不費力」，相看之下，國民黨桃園市長參選人張善政的陣營彷彿是平行世界。

而《中評社》也分析，現在國民黨的桃園選戰策略還是「內部整合」，在張善政7月14日自主健康管理結束後，1周內應會有好消息，同時桃園縣議長邱奕勝也在地起跑2年，只要「糧草」談妥，可以立刻就定位。

《中評社》指出，甚至有報導指出，目前張善政競選辦公室運作先以張善政為核心，然後下設行程小組，由市黨部代理主委黃敏恭與前藍委廖正井主導，前者主要負責地方整合，「選戰策略」暫由廖與國民黨主席朱立倫、張一起操盤；「政策小組」則由行政院前副院長杜紫軍負責，台北市前議員羅智強可望委派幕僚進張善政競選團隊，整合都往好的方向邁進。