前日本首相安倍晉三7月8日於選舉造勢活動發表演說時，突遭槍手從背後連開兩槍遇刺身亡。消息傳來，不僅震驚國際社會，也在台灣朝野引起不小的震盪，更意外引發泛藍陣營內部的一場茶壺風暴。這顯然是因為安倍晉三促成台日友好關係，引發朝野不同的見解；反觀兩岸在同族同種之下，卻天天怒目以對，比不上台日的異族情懷。所以，誰會是兩岸友好的牽線人，這才是台灣朝野與兩岸應該共同找尋的關鍵人。

蔡英文政府宣布降旗以弔友人

安倍在日本政壇的光譜中，具濃厚的右翼保守色彩，更是當前美國「印太戰略」的重要發軔者。其抗中、防中的政治立場與戰略思維，不僅應對近年來中國大陸的快速崛起，對當前從東海、台海至南海的整個西太平洋地區的安全態勢轉變有關外，也符合美國自歐巴馬政府時期以來所推動的「亞太再平衡」，並歷經川普及拜登橫跨民主、共和政府的圍堵遏制中國的兩黨共識與國家安全戰略需求。

對於這位親台重要國際友人的不幸殞落，除了副總統賴清德接受安倍家屬的邀請，以「私人身分」前往弔唁送別外，蔡英文總統也宣布11日全國各級政府機關（構）、公立學校降半旗一天，以追念這位促進台日關係提升的重要國際友人。

而如何回應安倍的殞落，這對當前由朱立倫主席領導的國民黨，似乎陷入了極為尷尬的局面。對於蔡政府宣布全國降半旗一天的決定，國民黨中央黨部也與政府同步，降半旗1天。儘管朱立倫解釋，安倍與國民黨之間有深厚的友誼，這是表達對亡者的尊敬，也是表達對安倍長期支持台灣的謝意，但仍引發藍營內部不小的爭議。

像是中廣董事長趙少康便批評，國民黨是打敗日本的政黨，老蔣總統以德報怨是政治考慮，但日本在1972年率先背棄「中華民國」，是以怨報德；還有安倍卸任前往靖國神社等等。趙還批評，國民黨降半旗的舉動是「投機、愚昧、無自尊，失去自主」的立場。

此外，孫文學校總校長張亞中12日也在臉書表示，「安倍以軍艦阻擋我漁民赴釣魚台捕魚，堅決不為慰安婦道歉，也是事實。」張還提到「國家要有國格，黨要有黨格。這面（國旗）由先烈軍民共同浴血捍衛的國旗，是不容許任意的降半旗，全民應該都要了解國旗代表國家的神聖性，這些觀念與原因國民黨更不該遺忘。」張更以「如此踐踏黨格，不只悲哀，更是丟臉！」嚴厲批判朱立倫及其所領導的黨中央決定。

至於政治光譜屬於深藍，高舉兩岸統一旗幟的新黨，更發出標題為「再見，朱立倫！一寸山河一寸血！十萬青年十萬軍！民族的血不能白流啊！」新聞稿，並強調「國旗！青天白日滿地紅的紅是中華民族苦難的代價，而日本軍國主義就是讓中華民族付出鮮血代價的凶手之一」，以及「朱主席啊！今天你把國格、黨格、人格全都降半了」云云。

相較於國民黨中央往台灣主流民意靠攏的立場，這些其他泛藍人士的反對意見與批評理由，不禁讓人感到一股橫跨世紀的歷史積怨與徘徊未散的家國情仇，彷彿瞬時穿越時空撲面而來，卻與當前台灣的整體氛圍相牴觸。

台灣對日本安全戰略的重要地位

按理說，兩岸同文同種，在當前紛亂的國際世局中，本應是最能夠相互力挺，相互扶持的親兄弟，就像美國與英國的同盟關係。但由於歷史的殘酷與無情地捉弄，兩岸自上世紀分立分治以來，一路發展演變至今，拜同樣的神明，說同樣話語，過同樣節日的兩岸彼此，竟遠比不上台灣與日本的異國異族關係。

當對岸全面禁止台灣鳳梨輸入時，安倍大秀台灣的鳳梨力挺，表達對台灣的友好，爭取到不少台灣民眾的好感，可說是相當成功的「統戰範例」或公共外交。當兩岸為BNT疫苗應否引進及其背後可能隱含的政治意涵而爭議不休，日本卻多次緊急供應台灣AZ疫苗，緩解台灣疫苗供應不及的集體困境。當北京全力圍堵台灣參與WHA等國際組織與活動，東京方面則表達了同情與支持的立場。

當大陸軍機不斷繞台，不放棄動武或武統台灣的威脅恐嚇聲音此起彼落時，日本政府多次表達對台海和平穩定的關切。而安倍去年底更提出「台灣有事等同日本有事，就是日美同盟有事」，請大陸當局絕對不能誤判。安倍更指出「採取軍事冒險行動，等同於走向經濟自殺的道路」。言語間，隱含傳達出「擔憂」與「勸戒」的雙重意涵。

然若追根究柢，日本對台灣的友好與重視，不僅在於雙方同享民主自由的價值，而是日本政治家終於清醒地認識到，民主台灣的存在以及友好良善的台日關係，對於仰賴外貿立國的日本的國家安全與發展戰略，具有關鍵的特殊價值與地位，其重要性或可與美日同盟關係等齊並列。

對照當前台日關係的友好，兩岸雙方此刻或許都需保持冷靜，並對當前充滿敵意與對抗的兩岸關係進行全面的省思。尤其，當我們放眼於更長遠的未來時，眼下應否降半旗的爭議終將過去，而誰會是讓兩岸關係和解的牽線人，如何讓兩岸邁向人民「心靈契合」的境界，建構「兩岸命運共同體」的認知與現實，進而實現台海的持久穩定與和平，顯然還需雙方共同展現智慧，並持續不懈的努力。

（作者為兩岸政策協會秘書長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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