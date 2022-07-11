讀者諸君若不健忘，應當還記得前幾天，陳時中因聽聞蔡英文最愛的台北市長候選人不是他，曾經萌生退意。為什麼最終民進黨還是徵召了陳時中競逐台北市？陳時中接受徵召後的發言：「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣。」或許可以窺得其中不能說的祕密。

牙醫出身的陳時中，無論學術造詣或是診所經營，都比他前後屆的牙科同窗來得遜色，但他獨具慧眼，另闢政治蹊徑，終能攀上衛福部，擠身內閣。儘管如此，若不是新冠疫情爆發將他一舉推到鎂光燈前，陳時中何德何能，要扛起防疫和選舉的十字架呢？

翻開兩年多來的防疫亂象，無論是小明有家歸不得、霸凌WHO祕書長譚德賽、口罩之亂、鴻海、台積電和慈濟馳援疫苗、高端炒股疑雲、小吃店偽造EUA賣快篩劑、防疫措施顛三倒四...；若非上下交征利，若非集體協商和默許，陳時中膽敢為之？防疫責任，豈敢一肩挑起?陳時中的扛責任說，其實是在向高層喊話：出來混江湖，遲早是要還的！

江湖事，江湖了。兩年多來，因新冠疫情而發達致富的「新冠新貴」，勢必要在即將來到的九合一選舉中，慷慨捐獻，投桃報李。九合一選舉，陳時中若不能扮演重要腳色，新冠新貴的政治獻金，如何慷慨解囊？民進黨徵召陳時中，非有愛於陳時中，不得已也！陳時中接受徵召，非為黨扛責任，人在江湖，不得已也！

陳時中轉戰台北，贏了，民進黨、蔡英文和陳時中，三贏；輸了，責任陳時中自己扛，何樂不為？