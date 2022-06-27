屏東縣長潘孟安(中)與漁業署代理署長范美玲(左)一同行銷石斑魚便當。(林和生攝)

石斑魚禁銷大陸後，屏東縣長潘孟安砲轟中央，認為農委會相關凍存機制、產地促銷措施，地方毫不知情；27日屏東縣政府與台鐵合作推出石斑魚便當，潘一改日前態度，強調沒有網內互打，更無互嗆互槓，只是在一些細節上進行「溝通」。

漁業署代理署長范美玲這天特地南下合力行銷石斑魚便當，並推崇潘孟安指出，大陸禁銷令一出，屏縣府隨即媒合國內外通路，讓漁民心能定下來，著實令人感佩；並強調相關凍存措施，未來會持續與地方合作，保障漁民權利，並透露團膳業者已允諾，可望將石斑魚納入菜單，讓全台184萬名學生一同品嘗。

范美玲致詞時多次感謝屏縣府與潘孟安，為漁民及石斑產業的努力，頻頻遞出橄欖枝。對此，潘孟安受訪時表示，屏東石斑占全台產量一半以上，面對突如其來的禁銷令，漁民非常惶恐，在產業轉型之前，就必須祭出措施來穩定產業結構，包括安定民心，這是這段期間地方政府該有的作為與態度，同時結合中央公布的相關配套，盼能把傷害降到最低。

至於外界將日前砲轟中央態度視為「網內互打」？潘孟安則表示，這個有點歪樓，沒有什麼互槓互嗆，都是過度解讀，地方政府長期來都是配合農委會政策，不管是農林漁畜，但地方政府也要充分反映民情，中央地方才能合作無虞，這只是細節上的溝通，是在政策未明朗前必然會有的過程，絕對不是互嗆。

接著被問到是否有接到黨中央關切，潘孟安直言，「沒有」，畢竟這是行政事務，但也在范美玲面前談到，未來若有任何產地視察或政策說明，一定要讓地方政府清清楚楚且白紙黑字知悉，了解未來凍存機制共識，這樣地方才有所依循，養殖戶也不至於人心惶惶。