大陸石斑魚禁銷令出爐，原本屏東縣首批石斑魚輸日預計29日封櫃，未料前1天臨時喊卡。熟知內情的人士透露，就是政治上的眉角。對此，農業專家「Lin bay 好油」在臉書諷刺，「怎麼可以扯民主石斑的後腿，真的是太可惡了！」

大陸石斑魚禁銷令，震撼南部重要產區，各縣市政府卯足全力要拓展國內外市場，設法將傷害降至最低，但原本屏東縣首批石斑魚輸日預計29日封櫃，縣府也發出採訪通知，未料前1天臨時喊卡。屏東縣長潘孟安老神在在表示，過程紛擾都不重要，但熟知內情的人士透露，就是政治上的眉角。

潘孟安坦言，外銷過程確實有些紛擾，但他強調，從檢疫、報關到艙位都已經準備好，只要價格與數量等雙方點頭，馬上就可以接單出貨，這部分絕沒問題。

熟知內情人士透露，訂單沒有不見，只是時程稍稍延後，畢竟第1批外銷石斑魚總是備受外界關注，「有時候政治眉角還是要顧好」；有人認為此舉是為了卡潘，地方政壇人士否認，可是眾人皆認為，結果也相去不遠。

對此，農業專家「Lin bay 好油」在臉書諷刺，「怎麼可以扯民主石斑的後腿，真的是太可惡了！」網友也挖苦，「日本突然片面停止進口石斑，不符合國際慣例，明顯刻意打壓台灣，對養殖業者養、套、殺，一定要向WTO提出嚴正抗議，停止日本WTO資格。」

（「取自Lin Bay 好油」臉書）