大陸國台辦29日舉辦記者會，針對近日被被大陸禁止進口的石斑魚出口養殖有「寄生黑戶」、「借牌」等問題。農委會主委陳吉仲表示，全世界的農產、水產貿易都沒有借牌問題認為借牌是ECFA底下的兩岸農產品貿易陋習。大陸國台辦發言人馬曉光表示，台灣主管部門作為證書管理者與簽發者，應承擔全部責任，台灣出現所謂「寄生黑戶」、「借牌」等亂象，完全是民進黨監管不力、管理混亂所致，向大陸「甩鍋」。

馬曉光批評，對於自身管理出現的重大漏洞，民進黨不但不思改善，反而借機向大陸，「甩鍋」，被台灣社會揭露出問題並理屈詞窮後，又強行歸咎於兩岸農產品貿易機制。

他說，這種凡事都要進行政治操弄的拙劣伎倆可笑至極，反問從《兩岸農產品檢疫檢驗合作協定》，到《兩岸經濟合作框架協定》，哪一條允許「借牌」？哪一條允許有「寄生黑戶」？哪一條允許以次充好、劣幣驅逐良幣？顯然時至今日，民進黨當局採取的仍然是不負責任的態度。再次證明根本不想解決問題，也絲毫沒為台灣漁民著想。