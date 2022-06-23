總算PO文！石斑魚遭禁蔡英文喊「吃石斑，挺台灣」 網暴動：下一句都幫妳想好了｜中時新聞網

總統蔡英文昨（23日）上午參加台北國際食品系列展，昨晚並在臉書寫下「現場不僅有日本的和牛，還有美國的啤酒、立陶宛的巧克力等，非常豐富」，還強調這些都是「民主好物」、「民主良品」。然而當前台灣疫情仍相當嚴重、民怨未消，蔡英文此一貼文又被大批網友罵翻灌爆。

蔡英文指出，雖然最近台灣的石斑魚被片面暫停輸入中國，但我們也看到，日本福島的漁產養殖業者說，「透過吃民主的魚，來聲援台灣」，也表達將協助台灣石斑魚進口日本。她也直言，許多跟台灣共享民主價值的國際夥伴，站出來支持台灣的漁民，這份互助的情誼，都讓我們很感動。我們也相信，在民主盟友的互助之下，可以克服一切挑戰。

最後蔡英文表示，今年的食品展一共有來自四大洲、23國的特色美味，是「民主好物」，更是「民主良品」，她邀請大家一起來支持，「讓台灣跟民主盟友的互助力量更強大！」

然而貼文一出後，也引來了近3000則以負面內容為主的留言，網友們怒嗆蔡英文「現在疫情這樣還看到這種文？」、「民主的魚？妳能告訴我甚麼樣的魚是民主的魚？」、「妳還有心情介紹美酒美食」。另有不少網友們狠酸「國際食品展，有民主食品、民主好物，可是卻去了一位民粹的總統」。