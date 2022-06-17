「如何解決『石斑魚困境』」街訪民調。（圖／本報系影音截圖）

大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，「鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題」。一項「街頭民調」指出，針對「如何解決『石斑魚困境』」，最多民眾居然選擇「打疫苗送石斑」、「石斑外交！送給邦交國」。此消息引熱議，有網友直言：「改名叫『塔綠斑』應該能銷售長紅，817快來買啊！」

中天新聞《盧秀芳辣晚報》昨日（16）派出記者，針對「如何解決『石斑魚困境』」進行街訪民調，並提供7個選項供受訪民眾選擇：

1.打疫苗送石斑！

2.我們吃核食，換日本幫忙吃石斑！

3.改名叫「塔綠斑」！

4.石斑外交！送給邦交國

5.石斑很貴！我沒錢吃不起石斑！

6.阿兵哥：我來吃！

7.跟大陸好好談吧！

該街訪民調共20位受訪民眾參與投票，其中6人選擇選項1，0人選擇選項2，2人選擇選項3，6人選擇選項4，1人選擇選項5，3人選擇選項6，2人選擇選項7。「打疫苗送石斑」、「石斑外交！送給邦交國」兩大選項，成民眾心中最佳選擇。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「改名叫『塔綠斑』應該能銷售長紅，817快來買啊！」、「改名『塔綠斑』應該很容易銷售……817們買下去了！」「既然蔡政府那麼愛抗中保台，又為何要靠大陸人買漁獲？」「又要罵人又要賺人錢，笑死人了」、「綠營雙標再現！你罵人就是正義，別人怎樣就是打壓」。