新聞網站「The Drive」軍事專欄「The War Zone」報導，美國聯邦眾議院軍事委員會（HASC）22日初步通過一項修正案，不讓美國海軍2023年退役太多艘自由級（Freedom-class）濱海戰鬥艦（LCS），遭議員批評就算留下這批「檸檬車」（Lemon Car），也沒有能力用於對付中俄威脅，唯一贏家是負責維修這些船艦的承包商。

根據報導，由眾院軍委會副主席露莉亞（Elaine Luria）和同委員會成員高登（Jared Golden）針對2023財年《國防授權法案》（NDAA）草案提出的修正案，22日獲得初步批准；該案允許再為五角大廈增加370億美元（約新台幣1.1兆元）的經費，可能讓明年美國國防部預算達到史上最高的8100億美元（約新台幣24.1兆元）。

「The War Zone」指出，此修正案最大的爭議之處，是給予美國海軍3.18億美元（約新台幣95億元）的額外資金，大砍該軍種2023年將淘汰的自由級艦數量，自退役9艘減為4艘。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，民主黨眾議員史畢爾（Jackie Speier）對此表達反對，痛批自由級艦是有嚴重瑕疵的「檸檬車」，沒有能力幫助美國因應俄羅斯、中國大陸等最大威脅；而美國已在自由級艦隊上花費了數十億美元，唯一贏家是負責維修這些船艦的承包商。

史畢爾強調，自由級艦從一開始就存在可靠性問題，在「美國國會稽核處」（GAO）的11次檢查中，就有10次發生動力系統故障；甚至連眾院軍委會主席史密斯（Adam Smith）都表示，他認為「品質比數量更重要」，稱美軍可以省下這筆費用，將錢花在刀口上。