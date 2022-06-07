受到俄烏戰爭與經濟復甦需求增加等因素影響，全球油價不斷上漲，布蘭特原油再度衝上每桶120美元，比去年平均價格貴7成，此狀況讓斯里蘭卡、巴基斯坦、緬甸及寮國等新興國家受到嚴重打擊，這些國家長期以來都面臨嚴重通膨問題，如今高油價也加速經濟惡化。

美媒報導，由於疫情後期的經濟復甦強勁，且俄烏戰爭引發制裁，雙重壓力下，目前原油價格接近每桶120美元，比去年平均價格高出7成，讓通貨膨脹問題更難緩解，斯里蘭卡、巴基斯坦、奈及利亞、阿根廷、緬甸及寮國等新興國家受到衝擊，過去幾周甚至出現民眾買不到汽油的窘境。

不僅如此，斯里蘭卡已告知飛往該國的航空公司都需要攜帶足夠的燃料，以供給回程甚至飛往其他地方加油的動力，斯里蘭卡正在尋求國際貨幣基金組織、大陸、日本甚至是印度的協助，以支付進口原油的費用。

許多國家因經濟狀況崩盤而陷入震盪，當地政府也面臨兩難，若透過增加補貼或降低稅收來緩解價格上漲的影響，會讓財政難以好轉，但如果不使用這些手段，民怨可能會引發抗議活動甚至是暴動。

諮詢機構Energy Aspects駐新加坡的亞太區主管Virendra Chauhan表示，「新興經濟體對燃料價格更為敏感，我們可能會看到很多動盪，從過去歷史來看，這些國家大多數都依靠補貼來安撫民眾，但如果進口負擔巨大且快速增加，這些補貼將難以維持。」

在此狀況下，俄羅斯原油對這些國家有高度吸引力，寮國工業與商業部長Kampheng Saysompheng就坦言，購買廉價的俄羅斯原油可能是一種選擇。評價機構惠譽高級石油分析師Peter Lee說：「純粹從價格的角度來看，俄羅斯原油的大幅折扣，對一些市場具有吸引力。」