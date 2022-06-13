北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，土耳其反對瑞典、芬蘭加入北約的爭議，可能無法在本月稍後登場的北約峰會上及時解決。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北大西洋公約組織（NATO）正努力解決土耳其提出的「合理」擔憂。

史托騰柏格先前堅稱，北約將「張開雙臂」歡迎瑞典、芬蘭加盟，但土耳其堅決反對。

土耳其指控瑞典、芬蘭庇護武裝團體庫德工人黨（Kurdistan Workers Party）；庫德工人黨遭土國和其西方盟邦列為「恐怖組織」。

史托騰柏格今天在芬蘭與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）召開聯合記者會時說：「我希望儘快看見問題獲得解決。」

但他也說，「在馬德里舉行的峰會從不是最後期限」。

史托騰柏格6月稍早訪問華府時表示，他「希望」能在北約峰會於6月28日登場前解決這個問題。

史托騰柏格表示，土耳其提出的是合理擔憂。

他說：「這與恐怖主義有關，也和武器出口有關。」

他強調說：「我們必須瞭解並記得，沒有其他北約盟邦比土耳其遭受更多恐怖攻擊，且土耳其是具有戰略地理位置的重要盟友。」

瑞典、芬蘭向來特別小心，避免激怒鄰近的俄羅斯，但在俄國入侵烏克蘭後，決定申請加入北約。烏克蘭多年來試圖加入北約，但過程停滯不前。

北約接納新成員必須獲得30個成員國一致同意。

瑞典和芬蘭一再對土耳其反對兩國加入北約表示訝異，這兩個北歐國家說，在遞交申請前，安卡拉當局一直支持他們加盟。

尼尼斯托今天重申：「我們對土耳其的立場感到訝異」，強調芬蘭「嚴正看待」相關憂慮。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1110613