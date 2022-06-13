英國國防部說，俄軍快用完現代武器，正靠可能對平民構成嚴重風險的冷戰時代飛彈進攻。
據《每日郵報》（Daily Mail）13日報導，英國國防部的每日情報更新還顯示，烏克蘭在烏東擊退俄軍時，雙方爆發激烈巷戰的細節。情報說，1960年代的老爺Kh-22反艦飛彈格外危險，因為它們「很不精準，因此可能造成嚴重的附帶損害和人員傷亡」。
英國國防部在報告中說，由於俄羅斯較精準的現代飛彈快用完，很可能在用重型反艦飛彈。不過，報告並未詳述這類射程約1,000公里的飛彈究竟部署在那些地方。
英國國防部說，這些飛彈當初主要是針對利用核彈頭摧毀航母而設計。報告中說，「當它們裝上傳統彈頭，用來進行對地攻擊時很不準確，因此可能導致嚴重的附帶損害和人員傷亡」。而烏克蘭在簽署裁軍後，2006年之前淘汰了423 枚冷戰時期的飛彈。
不過，烏克蘭當局並未證實，俄軍用了這款重達5.5 噸的飛彈。由於俄烏仍在烏東戰略要城北頓內茨克（Sievierodonetsk）和利西昌斯克（Lysychansk）激戰，據說俄軍動用了噴火器來攻擊民宅和麥田。
盧甘斯克州州長海岱（Serhiy Haidai）12日晚在Telegram上貼文說，由於俄軍在附近的弗魯比夫卡（Vrubivka）猛攻，「許多房屋被燒毀」。此外，俄軍可望對頓內茨克（Donetsk）區的斯拉維揚斯克（Sloviansk）發動新攻勢。
文章來源：Russia fires five-and-a-half ton Cold War-era missiles designed to destroy aircraft carriers at Ukrainian forces in the Donbas after running out of precision rockets, MoD says
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