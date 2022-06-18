俄烏戰爭已開打近四個月，雙方至今持續僵持血戰，對此民進黨前立委沈富雄表示，要逼迫俄羅斯結束戰爭其實很簡單，只要歐盟威脅俄羅斯「直接讓烏克蘭直接成為成員國，以彼此會員國身分捍衛烏克蘭」，他保證「俄軍三天停火，一周撤軍」。

歐盟執委會（EC）17日提案，建議烏克蘭成為歐盟候選國，為歐盟領袖在下周峰會上簽署這項提案舖路。執委會主席范德賴恩告訴記者：「我們知道烏人願為實踐歐洲理念犧牲，但我們希望，他們與我們一起活著擁抱歐洲夢。」執委會正式建議給予烏克蘭「歐盟候選國」地位，象徵烏國即將踏上漫長的入歐之路。歐盟官員表示，候選國資格是用來「鼓舞士氣」，對烏克蘭除了是表達對其抵禦俄國入侵的支持，更是要激勵烏國進一步改革，因為歐盟認為烏方必須加強打擊貪腐、制衡寡頭、立法遴選最高法院法官、保護少數族群、實踐媒體革新等。

沈富雄昨（17日）在政論節目《少康戰情室》表示，若要對付俄國，只有兩個辦法，一個是開戰「把你打得乾乾淨淨」，但他直言世上沒國家能如此，另一個則是嚇阻，「力量要夠大，讓它動不了」。因此沈富雄坦言，德義法等國領袖訪問基輔，喊話要讓烏克蘭成為歐盟候選國是「不夠的！」，

至於什麼辦法才有用？沈富雄直言，德義法在歐盟具有舉足輕重的地位，「只要威脅俄羅斯若不停止戰爭，烏克蘭貪腐等阻擋進入歐盟的條件將『一概不算』、馬上從候選國變成會員國，以彼此會員國的身分捍衛烏克蘭。」沈富雄保證俄軍三天內就會停火，一周撤軍，「這樣才有效！」