路透社報導，隨著西方企業加速撤離俄羅斯，美國企業思科（Cisco Systems）和Nike周四亦證實將全面撤出俄國市場。

電信設備大廠思科周四宣布將逐步關閉在俄羅斯和白俄羅斯的業務。全球最大運動用品公司Nike表示，在俄羅斯停業3個月後，公司決定全面退出該國市場。

俄羅斯將在未來幾周通過一項新法，這表示因為這場俄烏戰爭而計畫退出俄羅斯的外國企業，將面臨當地資產遭莫斯科當局沒收或遭到刑事處分的命運，促使一些企業加快撤離步伐。

在評論最新一輪宣布撤離俄國的企業時，麻州大學政治學教授Paul Musgrave表示：「涓涓細流正在變成一股洪流」。

思科在今年3月已暫停在俄羅斯的銷售和服務等業務。該公司周四發布聲明表示：「現在我們已經決定開始循序漸進關閉我們在俄羅斯和白俄羅斯的業務」。

本月早些時候，思科的競爭對手IBM已經開始縮減在俄羅斯的業務，微軟則宣布將大幅削減俄國業務。

思科、IBM和微軟這些頂級科技公司退出，將導致俄羅斯企業和家庭難以取得重要設備，未來可能不得不轉而採用舊設備和國內的替代品。

Nike在3月初宣布其在俄羅斯自有和經營的所有門市暫時停業，並在周四宣布公司決定全面撤離。

思科和Nike決定跟進麥當勞和雷諾等公司徹底退出俄羅斯，在俄國新法上路之前，未來幾周內料將有更多企業決定離開。

麻州大學政治學教授Paul Musgrave表示，準備退出的企業可能很難有回頭路，這縱然給了俄國本地企業一些機會，但來自中國和其他地方的品牌料將迎來更大的機會搶攻俄國市場。

Nike的競爭對手愛迪達在3月關閉俄羅斯門市並暫停當地的線上銷售業務。這家德國運動用品大廠周四表示目前沒有恢復俄羅斯業務的計畫。