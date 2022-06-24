隨著歐洲國家不願意以盧布付款，俄羅斯減少歐洲天然氣供應，國際能源署日前示警歐洲國家需為此作好準備。德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）警告，俄此舉可能會造成能源市場動盪，甚至引起2008年雷曼兄弟破產的金融衝擊效應。

綜合外媒報導，德國23日將緊急天然氣計畫調升至第二階段「警戒」層級，代表目前供應雖然安全，但非常緊繃。哈柏克表示，「從現在開始，德國天然氣供應面臨短缺」。

俄羅斯國營能源巨頭Gazprom大幅削減輸送天然氣給德國的北溪1號供應，稱是因為西方制裁引發技術上的問題，迫於無奈才不得不減供。此舉使歐洲天然氣價格應聲飆漲24%，且勢必讓德國冬季能源儲備愈發緊繃。

對此，哈柏克質疑俄羅斯是出於政治動機。他說，「我們不用自欺欺人，天然氣減供是普丁對我們的經濟攻擊」。

哈柏克表示，能源供應商被迫以高價補貨，進而使虧損不斷擴大，可能將衝擊消費者和企業，出現溢出效應的危險，「若虧損大到他們無法承受，整個市場可能會崩潰，出現能源系統版的雷曼兄弟效應」。