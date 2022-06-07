伸興(1558)召開重大訊息說明會宣布以每股130元公開收購宇隆(2233)21.56％股權，公開收購期間為6月8日至7月6日，以昨日宇隆收盤價115元估計，溢價13.04％。

宇隆5月5日董事會決議分派盈餘每股3元以及資本公積發放現金每股2.4元，共配發每股5.4元股利。若此次公開收購款券交割日晚於宇隆除息最後過戶日，每股收購對價將相應調整。

伸興此次擬公開收購宇隆最高1300萬股，占比約21.56％，最低收購數量301.5萬股，占比約5％，若公開收購數量達到最低數量時，此次公開收購即為成就。

伸興指出，主要面對國際局勢及國際貿易等外在環境的變化，為分散經營風險，擬多角化投資。宇隆主要核心業務為精密金屬零件機械加工、製造及買賣，主要應用在汽車、自行車等領域，伸興希望藉此投資尋求雙方進一步合作，包括但不限於：雙方生產技術、材料應用、產品應用、核心能力、資源整合及其他策略性合作，藉以提升雙方公司資產及股東權益報酬率。