IC封測業矽格(6257)周四在新竹召開股東會，每股配息3元、資本公積發放現金每股1.1元，共計股東每股可拿4.1元。矽格樂觀中帶著審慎的態度，看待今年景氣。公司5月營收雙增，再創歷史新高，前5月營收年增28.03%。

矽格本周公布，自結2022年5月份合併營業收入為新台幣17.52億元，年增24.39%、月增6.37%。累計至5月合併營收為80.18億元，年增28.03%。矽格表示，5月主要客戶訂單動能仍穩健，轉投資公司國內外客戶下單也持續增加，晶片測試線稼動率均維持一定熱度。上海封城及物流進出不順暢等因素慢慢減緩下，大陸投資公司營收創近期高點。加計投資子公司及公司的營收後，矽格5月總營收再創歷史新高。

矽格召開股東常會，通過盈餘分配現金股利每股3元(金額13億6942萬7232元)、資本公積發放現金每股1.1元，共計股東每股可拿4.1元(總額18億7155萬550元)。公司擬自可轉換公司債轉換普通股之溢價產生之資本公積中提撥5億212萬3318元(屬於資本公積免稅部分)，按股東持股比例發放現金，以截至111年2月28日止公司可參與分配股份總數4億5225萬8877股(即發行股數4億5175萬8883股加上截至111年2月28日止國內第三次無擔保轉換公司債已轉換尚未辦理變更登記股數49萬9994股計算)，每股配發現金約1.1元。除息交易日為7月14日，最後過戶日為7月15日，停止過戶期間為7月16日至7月20日，除息基準日為7月20日，預計現金股利及資本公積現金發放日為8月3日。

矽格未來發展趨向，提升5G手機SoC IC測試技術、提升5G相關設備IC測試技術、研發5G毫米波(mmWave)及天線封裝AiP測試技術。隨著AI(Artificial Intelligence，人工智慧)應用日增，需求不斷上升。公司藉與各研究機構及產業相關公司合作，提升封裝與測試技術。研究元宇宙(Metaverse)相關IC封裝及測試，開發IoT(物聯網)相關整合性IC測試技術，精進RF相關封裝測試技術如Wi-Fi 6/6E、WLAN SOC IC、NFC(Near Field Communication)及Wireless Power(無線充電)。開發相關的影像IC整合測試技術研發，在既有4K2K封測測試基礎下朝向8K4K(解析度7680×4320)影音解碼IC相關技術。探討3奈米測試技術，深化4奈米測試能力及提升量產規模，擴增WLCSP後段整合性產能及提升相關技術能力，提升氮化鎵(GaN)相關封裝測試技術，研發碳化矽(SiC)相關封裝測試技術，提升低軌衛星(Low-earth-orbit satellite)測試能力及提升量產規模，增加車用電子、車聯網相關IC測試量及擴大認證範圍，提升智慧工廠及設備自動化廣度及深度，擴大智動化生產範圍，研發邏輯及混合訊號測試機台，並如期投入量產。