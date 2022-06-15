台泥（1101）企業團在全球積極佈局能源產業，在歐洲喜獲重大進展。台泥子公司NHOA旗下專責發展電動車快充和超快充基礎設施的Atlante Co.，14日宣布，取得羅馬機場營運商ADR的重要標案，將在羅馬菲烏米奇諾國際機場（Fiumicino）及錢皮諾機場（Ciampino），建置結合儲能的電動車充電站。

台泥表示，NHOA子公司Atlante在羅馬菲烏米奇諾國際機場內，將打造100%由再生能源太陽能供電的充電站，包括在出入境站點和停車場，設置至少8個超快速充電站，提供來自世界各地的旅客更好的超快速充電體驗。

Atlante先前已為歐洲最重要工業城市米蘭國際機場，建置儲能與充電站。除此之外，台泥指出，Atlante也與義大利加油站領導品牌IP，簽署電動車充電站合作協議，將在義大利北部和中部交通密度高的主要道路，建置34個快速及超快速充電站。

台泥企業團董事長張安平指出，歐洲對能源的了解和需求高，電動車普及率也比台灣高，能源相關布局在歐洲的效果遠比台灣好。

不論儲能也好，電池也好，張安平強調，能源行業是非常複雜的，目前NHOA的技術，可以把車子內已經衰退的電池，取出後裝到儲能系統繼續使用，這樣的好處可以延長電池壽命及使用週期，最少5~7年，也符合循環經濟的趨勢。

張安平指出，21世紀，能源會成為人類成敗主要因素，而台泥目前正在高雄小港興建的電池廠將是台灣最先進的電池廠。