微星(MSI)(2377)今召開股東常會，會中承認2021年度營業報告及財務報告，並通過盈餘分派案，將配發現金股利每股10.5元，預計發放日期為9月16日。

微星科技股東會今通過2021年財報，全年合併營收為2018.1億元、年增37.75%，毛利率19%，營益率10%，稅後純益為169.21億元、年增112.6%，每股純益（EPS）為20.03元，相較前一年度9.42元大幅成長。

微星科技董事長徐祥表示，因應2022年消費需求及PC產業的劇烈變化，微星科技將更積極強化營運效率及發揮研發實力，以滿足不同客戶需求，上半年陸續推出多款電競、創作者與商用系列筆電、桌機、零組件及周邊，包括甫於COMPUTEX亮相的新一代電競筆電機皇Titan GT77、行動工作站CreatorPro X17，以及搭載最強顯示晶片的MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24G電競顯卡和X670系列主機板等高效能產品，全面備戰下半年產業旺季。

徐祥表示，2021年新冠肺炎及其變種病毒疫情蔓延，但在疫苗施打率逐步提高下，全球經濟顯著恢復成長，加上高性價比的新平台帶來換機效應，促使PC及電競相關產品需求持續成長。不過相對需求上升，也造成上游電子零組件供應不及，加上全球物流持續緊張，供應鏈瓶頸讓PC出貨供不應求，幸公司對供應鏈與通路客戶長期維持良好關係，及密切掌握終端使用者需求，因此妥善應變及順利供貨，在全體員工同心協力、供應商及客戶股東充分支持下，110年再度繳出營收及獲利均創新高的成績單。

展望2022年，徐祥強調，隨疫情影響逐漸轉變，產業供給及需求型態也明顯改變，加上地緣政治如烏俄戰爭及高通膨對消費需求的負面衝擊，今年整體產業發展將面臨諸多挑戰；面對外部環境快速變化，微星將持續統合業務行銷、研發與營運管理等各單位以提升營運績效，所有同仁也將協同一致推動各項業務，使業績充滿動能。

針對烏俄戰爭，徐祥重申，微星第一時間即配合國際禁運制裁及決議，亦無涉軍事規格產品，不過基於微星在俄羅斯經營超過20年，仍需為在地客戶保留部分維修與技術諮詢；公司將持續開展各項新事業、產品以及應用市場，以降低戰爭帶來的區域營運影響。