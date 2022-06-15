外資近期對ABF載板後市多空論戰，繼美系外資開出首槍後，亞系外資首度出具報告，認為供給吃緊紓緩速度可能比預期更快，不利於產品組合、售價及毛利率後市，給予欣興(3037)及景碩(3189)「持有」、南電(8046)「減碼」評等，目標價分別僅170元、145元、280元。

亞系外資指出，由於認為供給將短缺至2024～2025年，ABF載板產業最獲投資人看好由於需要ABF載板建構更強大晶片，同意ABF載板產業需求為長期結構性成長，但認為不能完全不受PC和繪圖晶片（GPU）需求疲軟的影響，獲利調升空間將較先前減少。

亞系外資認為，目前ABF載板需求仍遠高於供給，預期欣興、景碩、南電將公布強勁的第二季獲利、毛利率可能超乎市場預期。不過，由於PC需求今年估減15％、明年持穩，以及英特爾小晶片（Chiplet）滲透率提升較慢，供需缺口可能會在今明2年縮小至1％。

亞系外資指出，相較之下，市場共識預期ABF載板2021～2025年仍有仍有5～15％的供給缺口，使多數ABF載板廠股價本益比過去2年來均出現重大重估。然而，由於獲利低於可能市場共識，特別是隨著ABF載板供給短缺開始紓緩，預期整體產業估值已經觸頂。

相較於市場共識認為平均售價（ASP）及毛利率仍將有所提升，亞系外資預期ABF載板平均售價及毛利率將在下半年觸頂，對明年平均獲利預期低於市場共識19％，因此給予欣興及景碩「持有」、南電「減碼」評等，目標價分別僅170元、145元、280元。

亞系外資預期，欣興2021～2024年的ABF載板營收年複合成長率（CAGR）將達24％，ABF載板營收貢獻將自41％提升至54％。然而，由於PC需求疲軟，且多數英特爾訂單與PC載板有關，預期欣興短期平均售價和毛利率可能在第三季觸頂，低於共識的持續提升。

景碩2021～2024年的ABF載板營收年複合成長率預期將達34％，ABF載板營收貢獻將自31％增至50％。不過，隨著供給短缺紓緩導致規模較小客戶定價能力減弱，需求疲軟及小晶片滲透率提升較慢，將不利於產品組合。

而在2020～2021年供應吃緊狀況下，南電受惠平均售價上漲程度在ABF載板三雄中最大，主因透過提高非英特爾客戶的低階產品售價，去年平均售價成長達30％。然而，隨著明後2年供應吃緊明顯，對非英特爾較小客戶的定價能力下降，預期南電將受到最大負面影響。

亞系外資的情景分析顯示，鑒於平均售價可能年減5～15％，明年欣興獲利可能較市場共識低16～36％、景碩可能較市場共識16％～37％。南電平均售價可能年減10～20％，使明年獲利可能較市場共識低25％～40％。