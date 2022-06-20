今年已經過了一半，但美股的波動似乎還沒有要結束的跡象，華爾街頂級分析師點名數檔「抗震首選股」，其中也包括消費電子巨頭蘋果公司。

聯準會上周一口氣升息75個基點，此舉雖然符合市場預期，也展現出美國央行將全力對抗通膨的決心，但同時也加深了經濟可能因此陷入衰退的擔憂。

受此影響，上周美股三大指數同步重挫，道瓊指數周線收跌4.79%，創下2020年10月來最大單周跌幅，標普500指數周線跌5.79%，創下2020年3月新冠疫情爆發以來最大單周跌幅，那斯達克指數周線下挫4.78%。

在美股可能持續陷入劇烈震盪之際，華爾街頂級分析師表示本周可關注幾檔「抗震首選股」，包括蘋果、網路設備與服務公司NetApp、甲骨文、電信基礎設施大廠IHS Holding和美銀（Bank of America）。

分析師表示，市值超過2兆美元、身為全球最大企業之一，蘋果自然擁有一切能渡過艱難時期、還能維持增長的資源。

儘管如此，蘋果也無法擺脫當前經濟問題帶來的衝擊。該公司曾表示，零組件供應緊缺問題持續存在，而中國的防疫封控措施加劇了供應鏈問題，公司預估4～6月季度營收所受到的衝擊可能高達80億美元。蘋果並預期停止向俄羅斯出貨也將影響營收表現。

總經情勢使蘋果近期的前景烏雲密布，但分析師將關注其長期展望。

最近德銀分析師Sidney Ho維持給蘋果股票的「買進」評級不變，惟將目標價從200美元下修至175美元。蘋果沒有提供第三財季（4～6月）財測，該分析師在考量種種增長阻力之後，預期蘋果本季將實現低個位數年增長率。

考量俄烏戰爭尚未結束、利率持續升高，以及消費者支出放緩等因素，該分析師表示，就算他聽到更多有關於蘋果砍單的傳言，也不會感到意外。

今年來蘋果股價下跌了近26%，但該分析師認為這個表現並不比其他大型股差，甚至比他們略好。此外，他認為來自宏觀經濟的阻力，將使蘋果未來12個月的預期本益比無法達到30倍以上的5年新高，這也是他認為現在可以考慮加碼蘋果股票的另一個理由。

上周五蘋果股價上漲1.15%，收在131.56美元。