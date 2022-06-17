市場盛傳，韓國三星罕見的首次通知包括面板、IC以及手機零組件等所有供應商，即日起暫停拉貨、時間到7月底為止，包括亞系、日系以及美系外資也釋出最新看法，其中，日系外資提醒，品牌廠重新審視庫存水位，將多檔相關供應鏈重申「中立」，包括台股中的聯詠、聯發科。

日系外資表示，三星供應鏈在過去幾個月一直遭受訂單削減的衝擊，而這次三星嚴控零組件採購，將讓短期內產用率降至極低，預估此動作可能會對其他科技品牌造成連鎖反應，建議品牌廠重新審視庫存水位。

日系外資進一步指出，許多亞太地區科技供應鏈都希望透過三星訂單搶市佔，三星嚴控採購，短線看相關供應鏈有影響，對於相關供應鏈聯詠(3034)、聯發科(2454)、舜宇光學、Q-tech、AAC、奇景光電都重申「中立」評等，富采(3714)評等降至中立。

美系外資表示，預估三星的指紋辨識需求在6月及第三季將表現疲弱，預估神盾(6462)的核心業務在第二季度仍可能只處於損益約平衡的水平，而美系外資擔憂未來指紋辨識可能被取代不採用以及智慧手機需求疲軟，故重申神盾「減碼」評等，目標價下看86元。

至於亞系外資則表示，三星暫停拉貨將使科技品牌產生連鎖效應，重新審視庫存問題，預估驅動IC恐有再降價15~20%的壓力。

該消息主要源自於消費型電子終端不見復甦跡象，傳出三星考量下半年需求展望比預期更加疲弱，加上自身多款零組件庫存滿手，遂啟動對供應鏈的調整，波及產品線包括電視、Monitor，以及低階智慧型手機，甚至傳出，針對零組件商通知，停止供貨到7月底。