美系外資在最新出爐的報告看好元太(8069)未來獲利成長動能，認為2022-2024年獲利年複合成長率將達到43％，首次將元太(8069)納入追蹤個股，給予「加碼」評等，目標價275元。元太今天逆勢上漲，一度重回200元關卡，最大漲幅69％。

美系外資指出，看好元太可利用其超低功耗電子紙技術在電子貨架標籤(ESL)系統中發揮不可或缺的作用，且認為ESL不僅是對環境友善而且能改善零售商的營運效率，ESL有機會將零售店的營業利潤率提高3-5個百分點，投資回收期約為6-18個月。

美系外資預估元太在2020-2021年ESL年複合年成長率達65％，預估2022-2024年複合年成長率達71％，屆時到2024年ESL貢獻元太營收占比達到74％，高於2021年40％。

受惠產品組合優化，元太毛利率逐年成長，預估2023年毛利率突破50％，今年起3年的每股盈餘分別為6.7元、10.07元及13.37元。