今（29日）蘇澳鎮長李明哲公開表揚績優調解委員暨特優里長、資深績優鄰長、績優民政人員，向協助排解糾紛的調解委員及站在第一線服務的里、鄰長表達感謝之意。（吳佩蓉攝）

蘇澳鎮的「公道伯」石茂雄任職調解委員會主席逾30年，至今調解無數多案件，還榮獲總統獎、行政院長獎及獨任調解績優縣長獎等殊榮；今（29日）蘇澳鎮長李明哲公開表揚績優調解委員暨特優里長、資深績優鄰長、績優民政人員，向協助排解糾紛的調解委員及站在第一線服務的里、鄰長表達感謝之意。

李明哲表示，希望透過這次表揚大會，讓鎮民知道里、鄰長是公所傳達資訊至各個角落的好幫手，長期為民服務的精神值得我們表揚、效仿；而代表會主席歐進義表示，調解委員會每年調解的件數根本數不完，不論多大的事，百分之70皆能調解完成，感謝他們協助公所分擔很多事務。

今共表揚7位，其中77歲的調解委員會主席石茂雄，人稱「公道伯」，本身為貨運公司負責人，至今講話還中氣十足、氣勢宏大，他回想起40年前當鎮民代表時，看到鎮民對調委會不是很熟悉，沒有充分利用該窗口，感到可惜，經過公所一再宣導，現在調委會方能化解鎮內80％以上的民事案件。

石茂雄表示，調委會的宗旨在於，「大事化小事、小事化無事」，讓鎮民不論是各式各樣的糾紛、民事案件等，不用到法院、地檢署即能四兩撥千金的處理掉；每年均調解成功20至30件案例，包含債務、毀損、損害自由、家庭糾紛等，以車禍比例最高，占8成左右。

其中，印象最深刻的是1件妨害名譽的民事案件，一方生氣的要求對方要登報公開道歉、設流水席宴客及索取大紅包，但石茂雄僅花30分就調解成功，在於他說了「人情留一線、日後好相看」，即化干戈為玉帛，雙方彼此握手言和。

今還有調委會委員陳錦育獲頒「服務年資」縣長獎、南正里長林敏宏榮獲縣府表揚特優里長，其4位接受表揚的資深績優鄰長，分別是南安里78歲的張俊男78歲、永樂里83歲的盧文雄、永榮里82歲的黃錦明及蘇北里64歲的楊健成，4人長年熱心服務，是公所和鎮民之間最直接的溝通橋梁。