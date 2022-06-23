台塑集團旗下DRAM廠南亞科（2408）23日舉行新12吋晶圓廠開工動土典禮，董事長吳嘉昭表示，新廠預計投入3,000億元資本支出，預計3年內要完成生產線建置並正式投產，月產能預期達4.5萬片，南亞科年產能將增加逾50萬片，年度產值可增加逾700億元。

南亞科位於新北市南林科技園區的新12吋晶圓廠23日動土，包括蔡英文總統、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花、新北市長侯友宜等政府官員，與台塑集團總裁王文淵共同進行動土儀式。

吳嘉昭在致詞時表示，南亞科創立近27年，歷經多次不景氣與同業整併的艱困挑戰，2008年經歷金融海嘯，當時除三星外，所有廠商均面臨鉅額虧損，甚至破產倒閉。當時業界普遍不看好DRAM市場前景，且台塑集團本業也不景氣，但總裁王文淵基於保留台灣電子產業關鍵元件的使命，決定全力支持南亞科增資，如今已是業界關鍵DRAM供應商。

吳嘉昭指出，南亞科為了掌握關鍵技術，投入自主研發10奈米DRAM製程，5年來研發經費多了三倍，研發人員超過千人規模，累計專利超過千件，南亞科目前已經成功開發出10奈米1A製程下半年進入量產，1B製程展開試產，1C製程亦進入設計研發階段，預計導入的極紫外光（EUV）技術也在研發工作中。