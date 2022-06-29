舞陽（右起）、莫里斯、吳速玲、友人、王仁甫、季芹、黃沐妍一起挑戰登百岳。（芹仁PlayWhat提供）

季芹（左）和老公王仁甫今年開始往戶外走跳。（芹仁PlayWhat提供）

演藝圈夫妻檔王仁甫、季芹日前才登上嘉明湖，季芹第1次爬百岳時高山症發作，半夜胸悶、心悸，但在王仁甫的鼓勵下已完成3座百岳紀錄，這次挑戰南橫三星，邀圈內外好友吳速玲、黃沐妍、舞陽等人共組18人登山隊，一起挑戰攻頂南橫三星，季芹2個月內成功完成第4座百岳紀錄。

南橫三星是台灣知名百岳，因2009年八八風災，南橫被土石沖毀，一封閉，就是13年。季芹這次挑戰暌違13年開放的南橫三星，表示沿路風景美不勝收，神木群繚繞，原山上多雲起霧，卻在登頂的時候突然放晴，讓朋友們忍不住驚呼，戲稱她是芹（晴）天娃娃。

季芹與王仁甫共同經營的YouTube頻道「芹仁PlayWhat」，今年開始往戶外走跳，在王仁甫的鼓勵下，季芹開始挑戰百岳，跳脫甜美的形象，而他們的經典台詞：「我可以你一定也可以!」是現在很多登山社團的熱門話題，因為季芹都可以了，大家應該也可以，意外的鼓勵了很多本來不敢嘗試百岳的人，一起來發掘自己的更多可能性。

「芹仁PlayWhat」都是王仁甫與季芹一手包辦企畫與拍攝，即使在每次登山都需要背著沉重的攝影器材幫忙紀錄，季芹與王仁甫也不喊累，希望能將台灣好山好水的風景呈現給觀眾。攻頂南橫三星的YT影片將於今（29日）晚7點上線。