美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，認為隨著奇景光電調降第二季財測，在相關驅動IC產業恐出現仿效，且三星大規模砍單，也將衝擊聯詠，故將聯詠目標價由370元調降到325元、評等維持中立。

美系外資表示，奇景光電調降第二季財測，將第二季營收由原先預估的季減少16%至20%，擴大為季減少22%至27%，主要原因為面板客戶進一步削減訂單以反映終端需求惡化和高零組件庫存。奇景為DDIC(面板驅動IC)廠，在當前下修的產業週期環境下，恐會有更多同業仿效。

美系外資表示，聯詠股價自高峰修正約39%，幅度大於台股加權指數的11%，估計主要是反映TDDI(觸控暨驅動IC)、LDDIC(大型面板驅動IC)、顯示相關SoC(系統單晶片)、TV SoC等訂單削減的加劇，以及OLED DDIC的訂單減少。

美系外資表示，聯詠預估第二季營收將季減少2~6%，產品別部分，SoC會較第一季增長，但LDDIC/TDDI 則會下降；外資預計，聯詠也會面臨終端市場疲軟以及庫存修正導致得LDDIC/TDDI的需求下降 美系外資表示隨著電視、個人電腦和大陸智慧型手機需求疲軟，且智慧手機持續進行庫存修正，預計聯詠也將面臨挑戰，相信其可能會在第二季反映在營收上，且SoC需求相關IC需求和電視疲軟，可能會出現季度下降，主要是來是客戶（三星）的SoC訂單減少，總的來說，預估聯詠第二季營收恐僅達財測低端(季減少6%)。

美系外資表示，大陸智慧手機需求依然疲軟，零部件去庫存也持續中，只是，大陸智慧手機銷量因618檔期促銷，相較去年同期會有中個位數增長，成長空間有限。預計供應鏈、供應商將繼續在中短期內進行去庫存調整，聯詠下半年TDDI、OLED DDIC訂單也恐將繼續調整，故將聯詠目標價由370元調降到325元、評等維持中立。

針對三星削減LDDIC、顯示器相關IC和電視SoC的訂單，美系外資表示，由於三星是聯詠的主要電視SoC客戶，但從6月中旬開始削減訂單，包括LDDIC、顯示器功率、TCon和電視SoC，以反映較弱的電視需求，三星占聯詠收入10~15%，有鑑於此，將影響聯詠第二季約2% 的收入。