有鑑於民間企業掌握越來越多的主動權，SpaceTech Analytics研究報告認為，以最保守的線性增長速度預估，在2030年全球太空科技產業的市值將高達10兆美元，較去年的4.7兆美元大幅成長113％，其中以衛星通訊、太空製造、材料和產品供應鏈前景最被看好。

根據SpaceTech Analytics報告，以往太空科技的主導權皆仰賴政府預算補助，但受惠於技術的突破，過去幾十年，吸引超過3300家公司投入，其中太空製造占43.1%，衛星通信占16%，太空觀測約12.3％。由於行業成長的速度不斷加快，首次公開募股的數量正在增長，因此一些以太空為重點的創投基金正在出現，而且知名大型基金也紛紛入股，統計去年共吸引1590億美元資金流入，以區域分，北美獲得883億，亞洲、歐洲緊追其後，各獲353及314億。次產業則以衛星通訊拔得頭籌約獲12億美元。

第一金投信太空衛星ETF基金(00910)擬任經理人牟宗堯表示，基本上太空產業已具備產業獲利四要素，人才、技術、資金及規模經濟，故近期包括美銀、摩根史丹利、花旗、麥肯錫等知名研究機構，皆正面看待未來十年的發展動能。