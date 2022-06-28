珍珠奶茶是台灣最具代表性的國民飲品並風靡於海外，成為流行國際的指標美食，匯集眾多台灣元素做建築設計概念的台中豐邑Moxy酒店更是將珍珠奶茶製作成戶外大型裝置藝術品矗立於飯店門外，為了讓更多人品嚐珍珠的魅力，飯店在7月1日起至8月31日以「珍珠奶茶」為主題，推展全台首創「珍珠奶茶節」，串連住房優惠、餐飲活動及週末主題課程「手作珍珠工坊」、「珍奶皮拉提斯」等，讓旅客享受一趟好吃、好玩又充滿驚喜的暑假旅程。

台中Moxy於暑假期間打造全台獨家「珍珠奶茶節」，更與台中知名伴手禮百年老店「一福堂」及外銷60多國的台灣原創珍珠品牌「徐可波 BOBA CHiC」攜手合作，打造一系列珍珠奶茶節特別活動。

7月1日起至8月31日期間入住，即可獲得「徐可波 BOBA CHiC」琥珀晶珠即食包，房客可自行加入迎賓飲品或是創造各種有趣的珍珠吃法。想要暢飲珍珠奶茶的民眾則可選擇「珍珠奶茶住房專案」，入住即贈「一福堂‧珍奶太陽餅」兩個及「珍奶特調迎賓飲品」兩杯，大口享受傳統糕餅結合創新口味的味蕾鮮衝擊，另外隨住房專案加碼贈送「Moxy火鶴珍奶杯」兩只或BOBA CHiC黑糖珍珠奶茶DIY組合，憑Moxy火鶴珍奶杯於住宿期間享珍珠奶茶無限暢飲，可享全館餐食、飲品全面9折優惠。珍珠奶茶節期間限定甜點菜單，包含「十八禁奶酪附黑糖大波霸」、「黑珠紫風暴冰淇淋香蕉船」及「酥炸西米雞腿搭格子鬆餅」。

台中Moxy表示旅客於珍珠奶茶節期間拍下珍珠創意吃法照片，上傳至IG公開帳號，標記@moxytaichung 並寫下指定主題標籤 #BubbleOver、#MYCHICMYRULE、#Moxy珍珠奶茶節，即有機會抽中「Moxy平日住宿券」及「 BOBA CHiC 黑糖珍珠奶茶DIY組合」。

7月1日起至8月31日期間，每逢週末將有一系列結合「珍珠奶茶」特別活動，如與「徐可波 BOBA CHiC」聯手開設的「手作珍珠工坊」，而18樓Rooftop XOXO則化身為大人的夜間遊樂場，提供「珍奶皮拉提斯」及頂樓星空「珍珠影院」等主題活動，搭配Moxy特調晶珠飲品。Rooftop XOXO更與「徐可波 BOBA CHiC」合作聯名調酒，將BOBA CHiC爆爆珠放入XOXO瓶裝調酒中，用「吃珍珠」的方式，暢享創意滿載的台灣味。