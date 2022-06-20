航運股今天紛紛重挫，貨櫃三雄全部被打趴，不過，亞系外資今天出具全球海運報告認為，雖然上海集裝箱運價指數(SCFI) 上周回跌0.3％，但貨櫃海運運價可望保持穩定，下半年散裝市況可望回升，持續看好航運類股，包括馬士基、長榮(2603)、海豐國際、中遠及太平洋航運都重申「買進」評等，長榮目標價上看215元。

雖然外資送暖，但抵不過今天龐大賣壓，長榮收盤下挫8.37％、陽明(2609)下挫6.69％、萬海(2615)收低8.78％。

亞系外資指出，隨著航空旅行增加、需求復甦，而新船訂單量創歷史新低，油輪最壞的情況可能已經過去，可預見在供應成長放緩，而市場對油輪的需求只會越來越高，將推升未來幾年獲利表現。

在散裝航運方面，由於俄烏戰爭，導致散裝船舶行程增加，另外，由於受季節性因素、上海解除封鎖後刺激措施，預期散裝航運市況需求將在下半年恢復。